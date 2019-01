NEOS-Kandidatin meint: „Neutralität ist überholt!“

Mit ihrem vehementen Ja zu einer Beteiligung Österreichs in einer EU-Armee manövrierte sich Claudia Gamon in der „ZiB 2“ in der Nacht auf Dienstag in eine in Österreich ziemlich unpopuläre Position: die Abschaffung der Neutralität der Zweiten Republik. Als sie der ORF-Moderator nochmals konkret danach fragte, ob sie denn tatsächlich für ein Ende dieser Neutralität sei, antwortete die NEOS-Politikerin: „Ja, die Neutralität ist überholt.“