Mister-Tirol-Wahl: Der Schönste kam zum Schluss

Stress vor der Wahl

Die Wahl selbst wurde für den Hobby-Schlagzeugspieler zur Zitterpartie. „Angemeldet habe ich mich in letzter Minute. Und auch am Wahltag selbst kam ich fast zu spät und bin daher nicht am offiziellen Medienfoto.“ Unterwurzacher hatte nämlich eine stressige Feldwoche hinter sich, war mit seinen Kameraden um 4 Uhr in der Früh noch auf einem Gipfel und verpasste fast die Veranstaltung. Jetzt aber wird er schon bald Tirol bei der Mister-Austria-Wahl vertreten