„Diesel-Fahrverbote sind praktisch Enteignung“

Skeptische Mediziner in der Kritik

Die skeptischen Mediziner gerieten jedoch selbst in Kritik: Diese hätten in ihrem Papier keinen wissenschaftlichen Beweis präsentiert und somit das gemacht, was sie selbst vorwerfen: Ihre Behauptungen würden nicht auf seriösen Studien beruhen. Der Fachmann und Experte für Gesundheitsrisiken durch Luftschadstoffe, Nino Künzli, gab außerdem zu bedenken, dass die Unterzeichner des Papiers keine Experten aus dem Gebiet seien und nie wissenschaftlich gearbeitet hätten. Einige Autoren hätten außerdem eine Nähe zur Automobilindustrie. In sozialen Medien wird sich über das Positionspaper sogar mittlerweile lustig gemacht.