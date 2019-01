Perfekt: Bayern-Stürmer Wagner wechselt nach China

Kein Thema bei Kovac

Vor einem Jahr war Wagner für 13 Millionen Euro aus Hoffenheim nach München gewechselt, doch gespielt hat der 31-jährige Stürmer seit Niko Kovac Trainer ist kaum. Seine Liga-Bilanz: 7 Einsätze über insgesamt 138 Minuten. Nun will er in China durchstarten. Den Mega-Vertrag unterschrieb der Ex-Nationalspieler (8 Spiele, 5 Tore) übrigens in Spanien, wo sich Tianjin Teda auf die am 1. März beginnende Saison vorbereitet.