EuGH-Anwalt: Schiedsgericht in CETA-Pakt zulässig

Das im Freihandelsabkommen CETA vereinbarte Schiedsgericht ist laut dem Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs legal. Der im Pakt zwischen der EU und Kanada ausgehandelte Mechanismus zur Beilegung von Investorenstreitigkeiten sei mit EU-Recht vereinbar, erklärte der EuGH-Rechtsexperte Yves Bot am Dienstag in Luxemburg. Seine Empfehlung ist zwar unverbindlich, die Richter folgen der Stoßrichtung aber meist. Eine endgültige Entscheidung wird in einigen Monaten erwartet. Bots Einschätzung stößt in Österreich auf heftige Kritik von mehreren Seiten, die ÖVP hingegen zeigt sich zufrieden.