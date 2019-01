Mutmaßlicher Autoknacker in Graz erwischt

Nach umfangreichen Erhebungen der Beamten der Polizeiinspektion Seiersberg wurde der 49-Jährige von Polizisten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) in Graz festgenommen. Er steht im Verdacht, in acht Fällen in geparkte Pkw eingebrochen und danach die Wertgegenstände aus dem Pkw gestohlen zu haben. In drei Fällen waren die Autos nicht versperrt. Aufgrund von Spurenuntersuchungen und der Auswertung von Videomaterial kamen die Polizisten auf den 49-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Festnahme des Grazers an. Bei seiner Vernehmung zeigte sich der Verdächtige nicht geständig. Er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.