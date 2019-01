WWF präsentiert ersten Fleischratgeber Österreichs

Der WWF-Fleischratgeber zeigt einfach und verständlich die Umweltfolgen von in Österreich gehandeltem Huhn, Schwein und Rind sowohl auf Klima und Biodiversität und die Überdüngung von Böden und Gewässern als auch bezüglich Antibiotika und Tierwohl. Thomas Lindenthal, Mitautor der Studie und Forscher an der Universität für Bodenkultur Wien sowie am Forschungsinstitut für biologischen Landbau, erläutert die Ergebnisse: „Ein Blick auf das Etikett lohnt sich. Fleisch aus biologischer Landwirtschaft weist deutliche Vorteile gegenüber konventionellem Fleisch auf. Betrachtet man nur konventionelles Fleisch, so schneidet Hühnerfleisch und Rindfleisch aus Österreich in der Regel besser ab als importiertes. Denn österreichisches Fleisch basiert auf meist gentechnikfreiem Futter und die Tiere haben mehr Platz.