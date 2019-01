Kurz-Doku bringt ARD Rekordquote

Bester Wert seit Beginn der Aufzeichnungen

Auch wenn für die politikinteressierte Öffentlichkeit in Österreich wenig Neues zu erfahren war, konnten sich die Einschaltquoten insbesondere hierzulande sehen lassen: 111.000 Zuschauer hatte „Auf schmalem Grat“ in Österreich, der Schnitt an diesem Sendeplatz lag zuletzt bei 38.000. Der Marktanteil betrug sieben Prozent - laut ÖVP der „mit großen Abstand beste Werte auf diesem Sendeplatz der ARD seit Beginn der Teletest-Aufzeichnungen 1994“.