Kostprobe als schrille Harley-Quinn-Figur

Robbie war bereits als schrille Schurkin Quinn in „Suicide Squad“ (2016) an der Seite von Jared Leto (als Joker) zu sehen. In dem neuen Spin-Off-Film „Birds of Prey“ spielen auch Mary Elizabeth Winstead, Rosie Perez und Ewan McGregor mit. Das Studio Warner Bros. will den Film im Februar 2020 in die US-Kinos bringen.