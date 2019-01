Kurz neben Dollfuß: Neuer Eklat um SPÖ-Politiker

Laimer: „Grenzen der Demokratie bewusst überschritten“

Hintergrund für Laimers Facebook-Attacke gegen Kurz waren die Wortmeldungen von Innenminister Herbert Kickl in den vergangenen Tagen und der Umstand, dass sich Kurz von den Aussagen des FPÖ-Poliitkers nicht klar genug distanzierte. „Ein lapidares Telefonat des Regierungschefs mit seinem Minister Kickl reicht eben nicht, wenn Grenzen der Demokratie bewusst überschritten werden. Politik darf eben in einer Demokratie nicht alles und schon gar nicht darf sich ein Politiker über das Recht stellen - wie im wortwörtlichen Sinn Kickl im ORF ausführte. Im übrigen ist die MENSCHENRECHTSKONVENTION unteilbar und nichts geringerem als dem Holocaust geschuldet“, schrieb Laimer. Die Kritik an Laimers Posting ließ nicht lange auf sich warten. „SPÖ und Fairness, einfach lächerlich“, schrieb ein User auf Facebook.