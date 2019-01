„Macht keinen Sinn!“ Ebner „flog“ aus Austria-Camp

„Beim Test gegen Wr. Neustadt hat es begonnen, danach konnte ich kaum noch gehen“, erzählt Ebner. Der in der Türkei alles versuchte. Nichts half. „Ich war nur in der Kraftkammer und auf dem Ergometer. Wir müssen wissen, was ich genau habe.“ Leiste, Schambein, Adduktoren?