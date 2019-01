Steirerin Paenda singt für Österreich

Motto heuer: „Das Träumen wagen“

Der ESC steht nach dem Sieg der israelin Netta Barzilai(Bild oben) mit „Toy“ im Vorjahr in Lissabon heuer in Tel Aviv im Zeichen dreier Dreiecke, die gemeinsam einen Stern bilden. Dieses zwischen Hollywoods Walk-of-Fame und Davidstern angesiedelte Logo wird begleitet vom Motto „Dare to Dream“ („Das Träumen wagen“). Dieses Mal versammeln sich unter diesen Tagline insgesamt 42 Länder im Expo Centre der Hafenstadt, wobei die beiden Halbfinale am 14. und 16. Mai über die Bühne gehen, das große Finale am 18. Mai.