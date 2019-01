Peter Zulj beim Debüt „Retter von Anderlecht“!

Noch Luft nach oben

„So ein Debüt macht vieles leichter, nimmt dir Druck. Wobei ich mir selbst keinen auferlege, aber die Erwartungshaltung bei so einem großen Verein ist halt eine andere.“ Doch Zulj – sowieso der Typ Pfeif-dir-nix – war schon in seinen ersten 45 Anderlecht-Minuten quasi der Chef am Platz. „Ich hab nur versucht, mein Bestes zu geben“, hält der Mittelfeld-Stratege den Ball flach und lässt die Fans träumen: „Ich bin noch nicht bei 100 Prozent – in zwei Wochen wird man einen besseren Zulj sehen“