Hirscher: „Das ist für mich ein magisches Rennen“

In Schladming feierte Marcel den emotionalsten Sieg seines Lebens: WM-Gold 2013 im Slalom. „Nie wieder vorher und nie wieder danach hatte ich so viel Druck wie in diesem zweiten Durchgang.“ Die bestandene Nervenprüfung vor 50.000 Fans, quasi direkt vor der Haustüre in Annaberg, war sportlich der prägendste Moment. „Da können vom Rundherum auch die zwei Olympia-Goldenen nicht mithalten.“