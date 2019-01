Forderung „Mehr Gehalt“: In Heimen droht Streik

Die Vertreter der 6000 Beschäftigten in den sozialen Diensten halten daher heute am Neuen Platz in Klagenfurt eine Protestkonferenz ab. „Es gibt bei den Verhandlungen keine Bewegung. Gibt es bis Mittwoch keine Annäherung, werden wir Protestmaßnahmen verstärken; auch auf betrieblicher Ebene“, kündigt GPA-djp Gewerkschafter Günther Muhrer an. Es sei zwar nicht Ziel, zu streiken. Im Fall des Falles werde aber nur die Basis- und Notversorgung aufrechterhalten. Das könnte Auswirkungen auf Pflegeheime, Kindergärten, sogar auf die Haushaltshilfe haben. AVS-Direktor Klaus Harter war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.