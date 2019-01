Rennstrecke wird zu Ehren von Ulli Maier umbenannt

Zu Ehren der (heute) vor 25 Jahren bei der Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen tödlich verunglückten Salzburger Skirennläuferin Ulrike Maier wird am kommenden Samstag in ihrem Heimatort Rauris (Pingzau) eine Skipiste nach ihr benannt. Die „Ulli-Maier-Strecke“ soll im Zuge eines kurzen Gottesdienstes um 14.00 Uhr gesegnet werden.