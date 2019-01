Iran-Sanktionen gebrochen: US-Anklage gegen Huawei

Ein Huawei-Sprecher wies die Vorwürfe am Dienstag zurück: „Das Unternehmen bestreitet, dass es selber oder eine Tochterfirma oder ein Partner einen der in jeder der Anklagen behaupteten Verstöße von US-Gesetzen begangen hat, und weiß nichts von Rechtsverstößen durch Frau Meng.“ Der Konzern sei überzeugt, dass US-Gerichte am Ende zu dem gleichen Schluss kommen werden.