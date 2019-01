Schladming entscheidet über letzte WM-Tickets

„Ein wenig mühsam“

Der am Samstag zweitbeste Österreicher war Schwarz an der fünften Stelle. „Das Skifahren passt, sonst werde ich da runter nicht Fünfter“, resümierte der Kärntner, der heuer in vier verschiedenen Disziplinen (Slalom, City Event, Riesentorlauf, Kombination) bereits achtmal in den Top Ten war und dabei zwei Siege feierte. Der am Samstag achtplatzierte Matt war mit der Performance in den Wellen unzufrieden, das dürfe man sich auf dem Niveau nicht leisten. Es sei derzeit ein wenig mühsam. „Das zipft mich an. Ich muss derzeit ein bisschen kämpfen, dass ich schnell bin. Bis zur WM werden wir es schon hinbekommen.“ Von vier auf zehn fiel Hirschbühl zurück, Kleinigkeiten hätten da entschieden. „Ich habe sicher noch einige Hausaufgaben zu machen.“ Als derzeit 17. der Startliste (WCSL) ist der Vorarlberger aber auf den Sprung in die Top 15, das will er in Schladming schaffen.