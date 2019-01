NBA-Wirbel: Superstar Davis fordert Wechsel

Davis, der diese Saison im Schnitt 29,3 Punkte, 13,3 Rebounds und 4,4 Assists (alles Karrierebestwerte) pro Partie verbucht, war im NBA-Draft 2012 der Toppick und holte mit dem US-Team im selben Jahr Olympia-Gold in London. Mit den Pelicans erreichte der „Big Man“ (2,08 m) bisher nur zweimal die NBA-Play-offs. 2015 scheiterte New Orleans bereits in der Auftaktrunde mit 0:4 in der „best of seven“-Serie am späteren Champion Golden State Warriors. Im Vorjahr zogen Davis und Co. zwar mit einem 4:0 gegen die Portland Trail Blazers ins Western-Conference-Semifinale ein, in dem aber mit 1:4 gegen die Warriors Endstation war.