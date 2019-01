Rapid will Kalajdzic - jetzt herrscht Chaos

„Ich kann nichts sagen“

Am Montag schickte er seine Forderungen nach Belek. „Kein Kommentar“, winkte Bickel ab. Seine Körpersprache spricht Bände. Dabei ist sich Rapid mit Kalajdzic einig. Er soll sich sogar schon von seinen Mitspielern verabschiedet haben. „Ich kann dazu nichts sagen, das ist Sache meiner Berater“, antwortete der Stürmer am Montag auf die „Krone“-Anfrage. Shapourzadeh hofft, ihn nach der U21-EM noch teurer ins Ausland verkaufen zu können. Dienstag testet Admira gegen Lafnitz, Rapid in Belek gegen Odense (Dän). Beide ohne Kalajdzic.