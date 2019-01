Ganz Schladming rotiert vor dem Nachtslalom

Kurzentschlossene, die beim 22. Nachtslalom live dabei sein wollen, sind in Schladming freilich immer willkommen. Karten für den Hang, also direkt an der Strecke, gibt es auch noch an der Tageskasse, denn: „Wer dabei sein will, ist dabei!“, freut sich Grogl über Kapazitäten, die auch Zahlen von mehr als 50.000 Besuchern ermöglichen.