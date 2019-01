Bratwurst für den besten Schützen am Eis

Gegründet wurde der Verein aus einem traurigen Anlass heraus. Am Dreikönigstag des Jahres 1911 sind mehrere Eisstockschützen im Eis eingebrochen. Seither findet an dem Tag ein Dankgottesdienst statt. Und vor etlichen Jahren mussten die Schützen Schlittschuhläufer mit einem Fischerboot retten. „Ob das Eis hält, ist für Laien am besten erkennbar, wenn ein Schütze am See zu sehen ist“, behaupten die Experten.