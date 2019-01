Langer Kampf: Endlich ein Hausarzt für Thumersbach

Es gibt auch die positiven Nachrichten in Zeiten drohenden Ärztemangels: Mit Dr. Fidelius Krammel hat erstmals in der Geschichte Thumersbachs ein Hausarzt mit Kassenvertrag eine Praxis eröffnet. Am Land wird oft lange um Nachbesetzungen gerungen. In guter Erinnerung ist Großarl, wo sogar bis Wien geworben wurde.