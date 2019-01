Universität: Hammerschmid endgültig aus dem Rennen

Dem war eine mehrstündige Sitzung vorangegangen, in der die Diskriminierungsbeschwerde von Sonja Hammerschmid debattiert wurde. Die Ex-Ministerin fühlt sich selbst als best geeignete Kandidaten für den Rektors-Posten der Uni. Ihr Name wurde aber nach den Hearings im Senat – die Vertretung von Professoren, Assistenten, Mitarbeitern und Studenten – gestrichen. Die Schiedskommission erkannte darin „keine Diskriminierung nach dem Geschlecht“, so Schmoller.