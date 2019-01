Ulli Maier - für immer unvergessen

Der 29. Jänner 1994 – am liebsten würden ihn die Ski-Fans aus dem Gedächtnis streichen. Auch Garmisch-Partenkirchen. Jener Ort in Bayern, an dem Ulli Maier ihr Leben verlor. Es war heute vor genau 25 Jahren, als die 26-Jährige auf der Kandahar-Abfahrt in der engen FIS-Schneise verschnitt und rücklings auf einen 80 Zentimeter hohen Schneekeil am Pistenrand prallte, der samt Strohsack Teil einer Zeitmessanlage war, die dort nie hätte stehen sollen. Ihr Tod wurde später in der Klinik Murnau bestätigt.