„Was wurde aus Zwillingen, die ich gerettet habe?“

Ein Einsatz unter Lebensgefahr

Manfred Gutleben erinnert sich heute noch gut an den damaligen Einsatz unter riskanten Bedingungen, als er ohne Atemschutz, unter eigener Lebensgefahr, in das brennende Kinderzimmer rannte: „Im verqualmten Vorzimmer ist mir die verzweifelte Mutter entgegengekommen, die immer nur gerufen hat: ,Mein Kind, mein Kind!’ Also bin ich rein ins Zimmer, fand ein Kind - das zweite hielt ich in dem brennenden Zimmer zunächst für dessen Spiegelbild!“