Attacke mit Giftköder: Bangen um Rottweiler „Aika“

Die vierjährige Hündin „Aika“ kam zur zweifelhaften Ehre, den ersten bekannten Giftköder-Angriff in Allerheiligen bei Wildon erlitten zu haben. „Von Vorfällen in Stocking und Wildon haben wir schon gehört, aber bei uns gab es das noch nie“, sagte Besitzer Max, der in den letzten Tagen Höllenqualen durchlitt. „Offenbar hat sie den Giftköder am Donnerstag im Garten gegessen, aber auch am Freitag war sich unser Tierarzt nicht sicher, was es ist. Am Samstag ist ,Aika’ dann aber in Graz operiert worden.“