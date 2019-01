Monitoring ab März: Das Land prüft Jagd auf Biber

Nach dem Fischotter könnte es bald auch dem geschützten Biber an den Kragen gehen. Zuletzt sorgten Biber-Dämme in Klagenfurt und in Tainach für Aufregung. Weil Nager mit ihren Burgen den Wörthersee-Abfluss Sattnitz verstopft hatten, herrschte Hochwasser-Gefahr. Entlang der Drau haben die Säuger mit ihren Dämmen ganze Felder und Waldstücke überflutet. Tunnel unter Wegen, Straßen und Böschungen sorgen für Einbruchgefahr, meinen Kritiker. „Meldungen, Beschwerden und Anrufe zu Schäden werden mehr“, heißt es im Agrarreferat.