Kepler Salon als Ort zum laut Nachdenken

„Ich hab´ mich damals beworben, weil ich den Ort so spannend finde“, erinnert sich Salonintendant Norbert Trawöger an seine Anfänge im Kepler Salon. Diese Erfindung der Kulturhauptstadt Linz09 dauert bis heute an - seit 1. Jänner ist auch die Linzer Kepler Universität mit an Bord: „Eine Win-Win-Situation für uns alle!“