Fall David: Verzweifelter Kampf um Gerechtigkeit

Also bei der Fahrt ins Spital habt ihr nicht an einen derartigen Eingriff gedacht?

Nein, eher dachten wir, sie würden uns heimschicken. Wir wussten ja nicht, was das auf der Wange ist. An dem Tag waren wir um 8.20 Uhr im Krankenhaus und um 8.45 Uhr warteten wir schon vor dem OP-Saal. Was in den 25 Minuten passiert ist, war wie ein Überfall auf uns. Da war nicht „wir entscheiden“, sondern der Kinderchirurg hat entschieden, dass es gleich gemacht wird. Wir stellen uns immer die Frage: Warum musste operiert werden? Ob wir das je erfahren, wahrscheinlich nicht. Niemand wird zugeben, dass es andere Anreize für Ärzte gibt, wo nicht nur das Patientenwohl im Vordergrund steht.