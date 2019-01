„Staying Alive“ sorgt für Hit-Feuerwerk in City

Grandiose Stimmung

Die Partypeople in den Wiener Hofstallungen werden in die Vergangenheit zurück versetzt und drei Jahrzehnte Musikgeschichte in einer einzigen Nacht zelebriert! Mitten im Herzen der Stadt wird bei „Staying Alive“ erneut mit den legendärsten Songs der 70er, 80er und 90er gefeiert und bis in die frühen Morgenstunden zu Hits wie „Ma Baker“, „Whats is Love“ und „Daddy Cool“ getanzt.