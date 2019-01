Jeder zweite Pfleger wird Opfer von Gewalt!

Die von der AK in Auftrag gegeben Studie mit dem Titel „Arbeitsbedingungen in der Langzeitpflege aus Sicht der Beschäftigten“ zeigt das Ausmaß der Gewalt am Beispiel der Alten- und Pflegeheimen: Bundesweit sind 35,6 Prozent der Beschäftigten mindestens einmal im Monat Opfer, bei uns in Oberösterreich sogar 47,89 Prozent. Mehr als ein Viertel der Beschäftigten in Altenheimen wird wöchentlich beleidigt und beschimpft.