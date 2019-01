Was Taxis so mitnehmen: Bierkiste bis Konzertkarte

„Jeder Fahrer hat so eine ID-Karte. Auf der wird abgespeichert, was er sozusagen alles mitnimmt. Man kann etwa ablehnen, Hunde und Fahrräder zu transportieren. Viele Chauffeure stimmen aber Sachtransporten, darunter fallen etwa auch Essenslieferungen, zu. Dafür gibt es einen fixen Tarif. 15 Euro kostet ein Transport innerhalb der Stadt, 20 Euro in die angrenzenden Gemeinden“, erzählt Peter Tutschku, Chef von 8111.