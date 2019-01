6:2 gegen Ajax! Feyenoord-Arena wird zum Tollhaus

„Klassieker“ wird es genannt, das Aufeinandertreffen von Feyenoord Rotterdam und Ajax Amsterdam. Obwohl Ajax mit einem meisterhaft reingezirkelten Freistoß in Führung geht, kann an diesem Abend niemand den Klub der Rotterdamer Hafenarbeiter aufhalten. SIe bezwingen den Erzrivalen mit 6:2, der beste am Spielfeld ist niemand anderer, als Ex-Arsenal-Star Robin Van Persie, der einen Doppelpack schnürt. Die junge Mannschaft von Feyenoord verwandelt den „Kuip“ in ein Tollhaus, die Stadt feiert bis in den Morgen hinein.