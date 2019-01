Anonymer Pickerlkleber: Gewaltaufruf gegen Frauen

Diese Aktion ist völlig daneben: In Bruck an der Leitha klebten Unbekannte Pickerl mit der brutalen Parole „Linke Weiber ausknocken“ an Laternen und Fahnenmaste. Nach einem Aufschrei der Bevölkerung möchte sich freilich niemand zu den Hassbotschaften bekennen. Der Ärger in der Stadt ist groß.