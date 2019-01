Kurz sichert libyscher Regierung Unterstützung zu

Sarraj: Situation in Internierungslagern „nicht ideal“

Sarraj räumte ein, dass die Situation in den Internierungslagern „nicht ideal“ sei, vor allem in den Regionen, die nicht unter der Kontrolle seiner Regierung seien. Sarraj und seine international anerkannte Regierung kontrollieren nur kleine Teile des krisengebeutelten Landes. In weiten Teilen des Landes herrschen bewaffnete Milizen, im Osten größtenteils Truppen des abtrünnigen Generals Khalifa Haftar. Dieser unterstützt die Gegenregierung in Tobruk, die in Opposition zu Sarraj steht.