Hollands Pannen-Goalie verpennt Eckball - Tor

Unfassbare Szenen haben sich am Sonntag in der niederländischen Eredivisie zwischen dem Tabellen-Elften Herenveen und dem Vierten AZ Alkmaar abgespielt. Es war in Minute 78, beim Stand von 1:0 für die Gäste, als Alkmaars Oussama Idrissi bei einem Eckball die kollektive Schläfrigkeit von Heerenveen ausnützte. Denn: Der Marrokaner fackelte nicht lange, führte den Corner sofort aus und überraschte damit vor allem Keeper Warner Hahn - nun macht sich nicht nur ganz Holland, sondern auch das Internet über den Pannen-Goalie lustig. Aber sehen und hören Sie selbst - oben im Video. Übrigens: Der schlitzohrige Treffer war gleichzeitig der Schlusspunkt zum 2:0 Sieg von Alkmaar.