So pflegen Sie das Fell Ihres Hundes selbst

Der Winter neigt sich dem Ende zu. Die steigenden Temperaturen freuen nicht nur uns Menschen. Auch die Hunde spielen und spazieren lieber, wenn es draußen warm und der Boden trocken ist. Egal ob Ihr Vierbeiner zu den Rassen zählt, die Winterfell bekommen haben oder durch Kleidung geschützt werden mussten - jetzt ist es wieder an der Zeit seinen ganzen Stolz im frischen Sommerhaarschnitt auszuführen! Die Rundumpflege kann aber schnell teurer werden als ein Besuch beim angesagten Szene-Friseur. Unser Vorschlag: Selbst Handanlegen! Mit etwas Übung und Geduld können Sie das Fell Ihres Hundes ganz einfach Zuhause in Form bringen. Was Sie dafür brauchen, finden Sie hier: