Nach Böller-Wahnsinn: Harte Strafe für Marseille

Harte Strafe nach dem Böller-Wahnsinn! Denn: Olympique Marseille muss seine Heimspiele in der Ligue 1 vorerst ohne Zuschauer bestreiten. Die Sanktion gelte solange, bis die offizielle Untersuchung zu den Vorfällen am vergangenen Freitag abgeschlossen sei, teilte die französische Liga mit. Gegen Lille musste die Partie für 38 Minuten unterbrochen werden, nachdem ein von den Ränge geworfener Knallkörper am Spielfeld explodiert war - siehe Video oben.