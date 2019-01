WestHam-Coach wünscht sich den „alten“ Arnautovic

Marko Arnautovic steht vor der Rückkehr in die Mannschaft von West Ham United. Nachdem der ÖFB-Star und der Premier-League-Club am Samstagabend eine Vertragsverlängerung bekannt gegeben haben (siehe Video oben), ließ Trainer Manuel Pellegrini durchblicken, dass der Wiener im Auswärtsspiel am Dienstag bei Wolverhampton dabei sein wird. Aber: Er wünscht sich den „alten“ Arnautovic - jenen der WestHam vor dem ganzen Chine-Wirbel starke gemacht hatte.