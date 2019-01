„Digitale Kompetenz wichtig wie das Einmaleins!“

Nach Aussage der Wirtschaftsministerin ist dieses Referenzmodell noch in keinem europäischen Land praxisnah umgesetzt worden, Österreich komme hier eine Vorreiterrolle zu. Der Verein „fit4internet“ ist eine gemeinnützige Allianz von Wirtschaft und Politik. Ab dem zweiten Quartal dieses Jahres soll jede Person in Österreich einen „Digitalen Fitness Check“ auf der Website des Vereins durchführen und so seine Fähigkeiten einordnen können.