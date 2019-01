Yetis Nachfolger: Skodas Mini-SUV heißt Kamiq

Wenn der Kamiq dem Spruch „nomen est omen“ folgt, dürfte der kleine Hochsitz-Tscheche im wahrsten Sinn des Wortes der Richtige für so gut wie alles und jeden sein. Die Bezeichnung stammt aus der Sprache der im Norden Kanadas und in Grönland lebenden Inuit und beschreibt den Zustand, wenn etwas wie eine zweite Haut in jeder Situation perfekt passt.