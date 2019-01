Forscher suchen nach Wrack von legendärem Schiff

Wrack wird in 3200 Metern Tiefe vermutet

Das Endurance-Wrack wird in rund 3200 Metern Tiefe unter dem Larsen-C-Schelfeis vermutet. Dieses erlangte 2017 Berühmtheit, weil von ihm ein Eisberg doppelt so groß wie Vorarlberg abgebrochen war. Die Suche nach den Überresten des Segelschiffes in den eisigen Fluten sollen autonome Unterwasser-Roboter übernehmen, so die Forscher.