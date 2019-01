Olympiasieger zerstört Doping-Probe mit Hammer

Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) prüft laut Medienberichten, ob sie gegen die am 3. Jänner gefällte FINA-Entscheidung vor den Internationalen Sportgerichtshof (CAS) zieht. Der Asiate wurde im Mai 2014 positiv auf das Stimulanz Trimetazidin getestet. Er wurde damals für drei Monate gesperrt, allerdings in der wettkampflosen Zeit. Der siebenfache Weltmeister Sun wurde über 400 und 1.500 m Kraul in London 2012 sowie über 200 m Kraul in Rio de Janeiro 2016 Olympiasieger.