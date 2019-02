Rezept-Hit aus Japan: Kochen mit Kondomen

Wenn man an Kondome denkt, denkt man wahrscheinlich nicht ans Kochen. Doch man sollte nicht so engstirnig sein. Eine Japanerin hat nämlich ein Kochbuch herausgebracht, in dem sie elf Gerichte beschreibt, die sich nicht nur mit Töpfen und Kochlöffel zubereitet, sondern auch mit Kondomen. Ob es genießbar ist, ist nicht überliefert. Kyosuke Kagami möchte aber mit ihrem außergewöhnlichen Kochbuch auch nicht nur über Geschmack reden.