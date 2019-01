Preis für Gabalier sorgt in München für Wirbel

„Zeitlebens Volkssänger“

Man habe Gabalier für den Karl-Valentin-Orden nominiert, weil sich Karl Valentin selbst „zeitlebens als Volkssänger sah“, argumentiert der Faschingsverein. Außerdem lobt Narhalla den Gabalier-Song „A Meinung haben“ als „Loblied auf das Andersdenken, auf Menschen, die ihr politikverdrossenes Schweigen brechen und hinter ihrer Meinung stehen“. Die Preisverleihungsveranstalter sehen in dem Lied eine Anknüpfung an das Valentin-Zitat: „Fremd ist der Fremde nur in der Fremde.“