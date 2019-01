Mehr Kinder, weniger Posten: 300 Lehrer fehlen

Die Gewerkschaft ist alarmiert und warnt vor erheblichen Problemen: In den Wiener Pflichtschulen ist die Zahl der Kinder um 1300 gestiegen. Gleichzeitig gibt es künftig um 120 Dienstposten weniger. Und zwar in den Bereichen Integration und Sprachförderung. Umgerechnet würden an die 300 Lehrer an den Schulen fehlen.