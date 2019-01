Google-KI besiegt Profi-Gamer in „Starcraft 2“

Erster KI-Sieg über „Starcraft 2“-Profis

Es ist das erste Mal, dass eine künstliche Intelligenz in „Starcraft 2“ über einen Profi siegt. Zuvor hatte Deepmind zwar bereits in Brettspielen wie Schach oder Go demonstriert, dass man in der Lage ist, Algorithmen zu erschaffen, die das Spiel besser beherrschen als der Mensch. Ein Computerspiel wie „Starcraft 2“ gilt aufgrund der Vielzahl an Variablen und Möglichkeiten, die es darin zu berücksichtigen gilt, als noch komplexer.