Chelsea-Ass bittet um Freigabe - nun zu Bayern?

Die Münchner sollen auch bereit sein, tief in die Tasche zu greifen. Es ist von einer Ablösesumme in der Höhe von 40 Millionen Euro die Rede. Damit wäre er nach Corentin Tolisso, der 2017 für 41,5 Millionen Euro zu den Bayern wechselte, der zweitteuerste Transfer in der Klubgeschichte.