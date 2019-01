Praxen übervoll: Hausärztemangel erhitzt Gemüter

„Die Kassenärzte sind am Limit, die Verweildauer von Patienten bei der Untersuchung in einer Arztpraxis ist einfach viel zu kurz, die Wartezimmer davor sind übervoll, Hausbesuche sind kaum noch möglich“, so Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres. Laut seinem Stellvertreter Johannes Steinhart fehlen österreichweit rund 1000 Kassenärzte!